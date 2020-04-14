В Британии число жертв коронавируса превысило 12 тысяч

Количество умерших от коронавирусной болезни в Великобритании достигло 12 107.

Таковы данные Департамента здравоохранения Британии, сообщает "Европейская правда".

Сообщается, что всего в Британии протестовали более 302 тысяч человек, из них 93873 теста были положительными. Это на 5 252 случая больше, чем предыдущего дня.

В течение последних суток от коронавирусной болезни умерло 778 человек. Это больше чем в предыдущие сутки, когда сообщалось о 717 смертей.

Однако последние данные управления национальной статистики, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что истинное число погибших от коронавирус в Британии гораздо выше, чем цифры правительства.

Эти цифры показали, что 10% смертельных случаев, связанных с коронавирусом, за неделю, закончившуюся 3 апреля, произошли не в больницах. При этом более половины летальных исходов были зафиксированы в домах пожилых людей.

Как сообщалось, коронавирус подтвердили у около трети британских медиков и работников критической инфраструктуры, которые сдали тест.