Коронавірус виявили у 1/3 британських медиків і працівників критичної інфраструктури, які здали тест

Коронавірус підтвердили у близько третини британських медиків та працівників критичної інфраструктури, які здали тест.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Telegraph.

З 16 888 тестів, які здали працівники системи охорони здоров’я та критичної інфраструктури, у 5733 – 33% – результат виявився позитивним.

Для порівняння, серед загальної кількості протестованих на коронаівірус – 348 193, інфекцію підтвердили у 82,888, або 23%.

Британія розпочала тестування працівників "критичних сфер" з 25 березня з метою зняти для них сумніви щодо потреби в самоізоляції, якщо хтось із їхньої родини або знайомих захворів на коронавірус.

За даними на вечір 13 квітня, протягом останньої доби від коронавірусу у Британії померли 717 людей, загальна кількість загиблих перевищила 11 тисяч.

Темпи зростання кількості померлих від коронавірусу протягом останньої доби продовжили зниження. Так, в неділю повідомлялося про 737 смертей, у суботу і п’ятницю – 917 і 980 відповідно.

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