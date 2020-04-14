Смертність від коронавірусу у Британії може бути на 15% вищою за офіційні дані

Число загиблих у Великій Британії від коронавірусу може бути на 15% вищим, ніж досі вказували офіційні дані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Управління національної статистики повідомило у вівторок, що 5 979 людей в Англії померли до 3 квітня від COVID-19, захворювання, викликаного вірусом, згаданого в їх свідоцтвах про смерть.

"Це на 15% вище, ніж цифри Національної служби здоров’я, оскільки йдеться про всі згадки про COVID-19 в свідоцтві про смерть, включаючи ймовірні випадки COVID-19 і смерті у спільнотах (будинках літніх людей, хоспісах)", - сказав представник управління статистики Нік Страйп.

Щоденні дані, опубліковані міністерством охорони здоров'я, фіксують лише смерті, зареєстровані у лікарнях.

Попередні дані Національної служби охорони здоров'я, які охоплювали лише випадки смерті в англійських лікарнях, показали, що за період до 3 квітня померло 5186 осіб.

Більш широке тлумачення загальної кількості смертей показало, що за тиждень, що закінчився 3 квітня, померло 16 387 людей - найвищий щотижневий показник з моменту початку збору щотижневих даних про смертність в 2005 році.

Нагадаємо, згідно з останніми офіційними даними, кількість померлих від коронавірусної хвороби у Великій Британії досягла 12 107.