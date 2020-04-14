Смертность от коронавируса в Британии может быть на 15% выше официальных данных

Число погибших в Великобритании от коронавируса может быть на 15% выше, чем указывали официальные данные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Управление национальной статистики сообщило во вторник, что 5 979 человек в Англии умерли до 3 апреля от COVID-19, заболевания, вызванного вирусом, упомянутого в их свидетельствах о смерти.

"Это на 15% выше, чем цифры Национальной службы здоровья, поскольку речь идет о всех упоминаниях о COVID-19 в свидетельстве о смерти, включая вероятные случаи COVID-19 и смерти в сообществах", - сказал представитель управления статистики Ник Страйп.

Ежедневные данные, опубликованные Министерством здравоохранения, фиксируют только смерти, зарегистрированные в больницах.

Предварительные данные Национальной службы здравоохранения, которые охватывали лишь случаи смерти в английских больницах, показали, что за период до 3 апреля умерло 5186 человек.

Более широкое толкование общего количества смертей показало, что за неделю, закончившуюся 3 апреля, умерло 16 387 человек - самый высокий недельный показатель с момента начала сбора еженедельных данных о смертности в 2005 году.

Напомним, согласно последним официальным данным, количество умерших от коронавирусной болезни в Великобритании достигло 12 107.