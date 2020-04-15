У Німеччині кількість померлих від коронавірусу перевищила 3 тисячі осіб

У Німеччині кількість померлих в результаті інфікування коронавірусом за останню добу зросла на 286, загальна кількість з початку епідемії складає 3254.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кількість нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції зросла за добу на 2486, що на 400 більше, ніж днем раніше. Таким чином кількість нових випадків збільшилася після чотирьох днів падіння

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 127 584 осіб. Німеччина - на четвертому місці у світі за кількістю підтверджених заражень після США, Іспанії та Італії.

72 600 людей одужали від початку епідемії, за добу майже 4 тисячі осіб.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині одужали більше половини людей, яким було підтверджено коронавірусну інфекцію лабораторними тестами.

Німецька національна академія наук рекомендувала поетапно відкривати школи і запровадити масковий режим в громадському транспорті.

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