В Германии число умерших от коронавируса превысило 3000 человек

В Германии количество умерших в результате инфицирования коронавирусом за последние сутки выросло на 286, общее количество с начала эпидемии составляет 3254.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Количество новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло за сутки на 2486, что на 400 больше, чем днем ​​ранее. Таким образом число новых случаев увеличилось после четырех дней падения

Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 127 584 человек. Германия - на четвертом месте в мире по количеству подтвержденных случаев после США, Испании и Италии.

72 600 человек выздоровели с начала эпидемии, за сутки - почти 4000 человек.

Ранее сообщалось, что в Германии выздоровели больше половины людей, которым лабораторными тестами была подтверждена коронавирусная инфекция.

Немецкая национальная академия наук рекомендовала поэтапно открывать школы и ввести масочный режим в общественном транспорте.

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