МВФ прогнозує падіння економіки Іспанії на 8% внаслідок епідемії

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки Іспанії на 8% та зростання безробіття до понад 20% внаслідок епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання El Pais.

За прогнозами МВФ, викладеними у квітневому звіті "Глобальний економічний огляд", внаслідок пандемії коронавірусу ВВП Іспанії може впасти на 8%, а безробіття – зрости до 20,8%. До спалаху коронавірусу, нагадує видання, економіці країни прогнозували зростання на 1,6% у 2020 році.

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Для порівняння, під час фінансової кризи 2008-2009 років економіка країни впала на 3%, під час кризи суверенного боргу у 2012 році – на 2,9%.

Після цього падіння, у 2021 році іспанській економіці прогнозують зростання на 4,3%.

Схожі наслідки – падіння ВВП на близько 8% – прогнозують для Португалії, Латвії та Литви, Словенії. Для Італії та Греції прогноз гірший: для Італії – 9,1%, для Греції – 10%.

Дещо кращі показники – падіння на близько 7% – прогнозують для економіки Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії.

Нагадаємо, 13 квітня в Іспанії, після двотижневої зупинки, відновили роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

Вчора, 14 квітня, міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив, що країна пройшла пік епідемії коронавірусу.