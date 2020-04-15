МВФ прогнозирует падение экономики Испании на 8% в результате эпидемии

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Испании на 8% и рост безработицы до 20% в результате эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание El Pais.

По прогнозам МВФ, изложенным в апрельском отчете "Глобальный экономический обзор", в результате пандемии коронавируса ВВП Испании может упасть на 8%, а безработица - вырасти до 20,8%. До вспышки коронавируса, напоминает издание, экономике страны прогнозировали рост на 1,6% в 2020 году.

Для сравнения, во время финансового кризиса 2008-2009 годов экономика страны упала на 3%, во время кризиса суверенного долга в 2012 году - на 2,9%.

После этого падения, в 2021 году испанской экономике прогнозируют рост на 4,3%.

Похожие последствия - падение ВВП на около 8% - прогнозируют для Португалии, Латвии и Литвы, Словении. Для Италии и Греции прогноз хуже: для Италии - 9,1%, для Греции - 10%.

Несколько лучшие показатели - падение в районе 7% - прогнозируют для экономики Германии, Франции, Австрии, Бельгии.

Напомним, 13 апреля в Испании, после двухнедельной остановки, возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.

Вчера, 14 апреля, министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса.