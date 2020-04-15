Коронавірус в Іспанії: кількість померлих знизилась після зростання

Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії протягом останньої доби в порівнянні з попереднім днем дещо знизилась.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Згідно з оновленими даними МОЗ Іспанії, протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 523 людини. Для порівняння у вівторок повідомлялося про 567 смертей, а в понеділок – про 517.

Всього в Іспанії жертвами коронавірусу стали вже 18579 людей.

Кількість інфікованих протягом останньої доби збільшилась на 3%, до 177633. Це дещо більше ніж напередодні, коли зростання числа нових випадків зараження зросло на 1,8%.

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З початку епідемії в Іспанії від коронавірусу вилікувалися 70850 пацієнтів.

Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

В Іспанії з понеділка відновили роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

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