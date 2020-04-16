Октоберфест-2020 у Баварії можуть скасувати через коронавірус

Октоберфест 2020 року в Баварії можуть скасувати через коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це заявив прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

Попри те, що до свята залишається ще пів року, прем’єр зазначив, що фестиваль, швидше за все, доведеться скасувати у зв’язку з епідемією коронавірусу.

"Я дуже скептично налаштований з цього приводу і насилу можу уявити, що подію таких масштабів можливо буде провести [з огляду на обставини]", - зазначив він.

Октоберфест – традиційний фестиваль пива, що відбувається у Баварії у жовтні. На нього щорічно з’їжджаються тисячі людей з усього світу.

Нагадаємо, вчора канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем’єри федеральних земель погодили план поступового виходу з карантину.

Відповідно до цього рішення, більшість обмежень діятиме до 3 травня. Великі заходи будуть заборонені до 31 серпня. Конкретні правила щодо розміру заходів, які підпадають під заборону, повинні бути прийняті федеральними землями.

У Німеччині загальна кількість інфікованих з початку епідемії досягла 130 450 осіб, за останню добу зафіксовано 3569 нових випадків. Кількість померлих від Covid-19 за останню добу зросла на 315, загальна кількість померлих з початку епідемії складає 3 569.