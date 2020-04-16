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У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила 130 тисяч осіб

Четвер, 16 квітня 2020, 10:18

У Німеччині загальна кількість інфікованих з початку епідемії склала 130 450 осіб, за останню добу зафіксовано 3569 нових випадків.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Щодення кількість нових випадків збільшилася на понад тисячу у порівнянні з попереднім днем і зростає другий день поспіль.

Кількість померлих в результаті інфікування коронавірусом за останню добу також зросла на 315, загальна кількість з початку епідемії складає 3569.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині одужали більше половини людей, яким було підтверджено коронавірусну інфекцію лабораторними тестами.

Нагадаємо, у Німеччині погодили план поступового виходу з режиму карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня.

Німецька національна академія наук рекомендувала поетапно відкривати школи і запровадити масковий режим в громадському транспорті.

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