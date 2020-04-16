Октоберфест-2020 в Баварии могут отменить из-за коронавируса

Октоберфест в 2020 году в Баварии могут отменить из-за коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Несмотря на то, что до праздника остается еще полгода, премьер отметил, что фестиваль, скорее всего, придется отменить в связи с эпидемией коронавируса.

"Я очень скептически настроен по этому поводу и с трудом могу представить, что событие такого размера можно будет провести [учитывая обстоятельства]", - отметил он.

Октоберфест, традиционный фестиваль пива, происходит в Баварии в октябре. На него ежегодно съезжаются тысячи людей со всего мира.

Напомним, вчера канцлер Германии Ангела Меркель и премьеры федеральных земель согласовали план постепенного выхода из карантина.

В Германии общее количество инфицированных с начала эпидемии достигло 130 450 человек, за последние сутки зафиксировано 3569 новых случаев.

Ежедневное количество новых случаев увеличилось более чем тысячу по сравнению с предыдущим днем, и растет второй день подряд.

Количество умерших от COVID-19 за последние сутки выросло на 315, общее количество умерших с начала эпидемии составляет 3569.