У Грузії через коронавірус заборонили користуватися приватними авто

У Грузії посилили обмежувальні заходи, запроваджені через коронавірус, заборонивши на кілька днів користуватися автомобілями й іншим приватним транспортом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Грузія Онлайн.

З 12:00 години 17 квітня по 21 квітня включно в Грузії повністю забороняється пересування на легкових автомобілях.

Дане обмеження не стосуватиметься перевезення вантажів і машин дистрибуції.

"Хочу підкреслити, що продуктові магазини, аптеки або всі інші об'єкти, які до сих пір працювали, продовжать функціонувати, а також продовжать роботу сервіси доставки", - заявив радник прем'єр-міністра Іраклій Чіковані.

Також відсьогодні стає обов'язковим носіння медичних масок в закритих просторах. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на юридичні особи - власників закритих просторів. За порушення цього режиму - штраф в 15 тисяч ларі (близько $4700).

Раніше повідомлялося, що уряд Грузії збирається продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу до 10 травня.

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