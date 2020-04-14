Грузія продовжить надзвичайний стан до 10 травня
Вівторок, 14 квітня 2020, 16:55
Уряд Грузії збирається продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу до 10 травня.
Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Rustavi2.
За його словами, найближчим часом він разом з президентом звернеться до парламенту з проханням продовжити надзвичайний стан.
"Це необхідні кроки, які потрібно в терміновому порядку прийняти, щоб не перейти на новий етап поширення вірусу" - сказав Гахарія.
Крім того, уряд на 10 днів заборонить в’їзд і виїзд з чотирьох міст - Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та Руставі.
Режим надзвичайного стану діяв у Грузії до 21 квітня.
У Грузії зафіксовано 296 випадків зараження коронавірусом.
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