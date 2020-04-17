В Грузии из-за коронавируса запретили пользоваться частными авто

В Грузии усилили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, запретив на несколько дней пользоваться автомобилями и другим частным транспортом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Онлайн.

С 12:00 часов 17 апреля по 21 апреля включительно в Грузии полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях.

Данное ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.

"Хочу подчеркнуть, что продуктовые магазины, аптеки или все другие объекты, которые до сих пор работали, продолжат функционировать, а также продолжат работу сервисы доставки", — заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани.

Также с сегодняшнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах. Ответственность за выполнение данного решения возлагается на юридические лица - владельцев закрытых пространств. За нарушение этого режима - штраф в 15 тысяч лари (около $4700).

Ранее сообщалось, что правительство Грузии собирается продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса до 10 мая.

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