Український літак Ан-124 привіз медичне обладнання до Польщі

Другий український транспортний літак доставив до Польщі медичний вантаж з Китаю для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"НАТО надає допомогу союзникам у боротьбі проти COVID19. Другий вантажний літак Ан-124 з медичною допомогою під егідою програми НАТО SALIS приземлився у Вроцлаві", - йдеться у повідомленні МЗС Польщі в Twitter.

Український вантажний літак бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО.

Програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.

Нагадаємо, 14 квітня найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю.

8 квітня український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів.

25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставив медичну допомогу Румунії.

Ан-124 "Руслан" також доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією.