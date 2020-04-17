Український літак Ан-124 привіз медичне обладнання до Польщі
Другий український транспортний літак доставив до Польщі медичний вантаж з Китаю для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"НАТО надає допомогу союзникам у боротьбі проти COVID19. Другий вантажний літак Ан-124 з медичною допомогою під егідою програми НАТО SALIS приземлився у Вроцлаві", - йдеться у повідомленні МЗС Польщі в Twitter.
#NATO zapewnia pomoc sojusznikom w walce z #COVID19 💪— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) April 17, 2020
✈️Drugi samolot cargo AN-124 z pomocą medyczną, pod egidą programu @NATO #SALIS, wylądował we Wrocławiu.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/IXyuNHmUzI
Український вантажний літак бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО.
Програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.
Нагадаємо, 14 квітня найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю.
8 квітня український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів.
25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставив медичну допомогу Румунії.
Ан-124 "Руслан" також доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією.