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НАТО залучив українські літаки для боротьби з коронавірусом

Четвер, 26 березня 2020, 09:33

Український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією COVID-19. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у середу проінформувала пресслужба НАТО. 

"Руслан" прибув в аеропорт Братислави з 48 тоннами медичного матеріалу для боротьби з наслідками пандемії, його розвантажили словацькі військові. Український вантажний літак бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО. 

 
 

У ніч на 25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставить медичну допомогу Румунії. 

Спеціальні процедури були запроваджені, щоб забезпечити безпеку екіпажу українського літака. Прямий контакт з наземними екіпажами не допускається.

Програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.

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