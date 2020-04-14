Український літак Ан-225 "Мрія" привіз до Польщі медичний вантаж з Китаю

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Літак прибув до польської столиці о 10:57 за київським часом, аеропорт імені Шопена вів пряму трансляцію приземлення на своїй сторінці у Facebook, у піковий час її дивилися понад 80 тисяч людей.

За останню добу у Польщі було підтверджено 260 нових випадків коронавірусної інфекції. Загалом у Польщі інфіковані 6934 людини, померли 245 осіб.

Минулого тижня керівництво аеропорту закликало шанувальників авіації у зв'язку з карантином не приїздити зустрічати Ан-225 "Мрія".

"Мрія" загалом має доставити у Польщу з Китаю 400 тонн медичних засобів та обладнання для боротьби з епідемією коронавірусу. Це третій візит літака до Польщі.

Літаку доведеться здійснити щонайменше два рейси, тому що його максимальне комерційне навантаження – 250 тонн.

Ан-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі.