Украинский самолет Ан-124 привез медицинское оборудование в Польшу
Второй украинский транспортный самолет доставил в Польшу медицинский груз из Китая для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"НАТО оказывает помощь союзникам в борьбе против COVID19. Второй грузовой самолет Ан-124 с медицинской помощью под эгидой программы НАТО SALIS приземлился во Вроцлаве", - говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.
#NATO zapewnia pomoc sojusznikom w walce z #COVID19 💪— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) April 17, 2020
✈️Drugi samolot cargo AN-124 z pomocą medyczną, pod egidą programu @NATO #SALIS, wylądował we Wrocławiu.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/IXyuNHmUzI
Украинский грузовой самолет участвует в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО.
Программа SALIS обеспечивает страны НАТО стратегической возможностью воздушного транспорта. В ней принимают 9 союзников Альянса: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.
Напомним, 14 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.
8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Дании груз медицинских материалов.
25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.
Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.