Украинский самолет Ан-124 привез медицинское оборудование в Польшу

Второй украинский транспортный самолет доставил в Польшу медицинский груз из Китая для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"НАТО оказывает помощь союзникам в борьбе против COVID19. Второй грузовой самолет Ан-124 с медицинской помощью под эгидой программы НАТО SALIS приземлился во Вроцлаве", - говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

Украинский грузовой самолет участвует в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО.

Программа SALIS обеспечивает страны НАТО стратегической возможностью воздушного транспорта. В ней принимают 9 союзников Альянса: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.

Напомним, 14 апреля крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.

8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Дании груз медицинских материалов.

25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.

Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.