У ПАРЄ заявили, що новий обмін на Донбасі "відкриває вікно можливостей" 

У ПАРЄ вважають, що новий обмін на Донбасі відкриває вікно можливостей для припинення конфлікту на сході України на основі Мінських угод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, оприлюдненій співдоповідачами з моніторингу України Джемою Гроздановою та Альфредом Геером, а також Шеріл Гіллан, яка очолює комітет ПАРЄ з політичних питань.

Читайте також Німеччина і Франція виступили зі спільною заявою про новий обмін на Донбасі

"Цей обмін ув’язненими, що стався через кілька місяців після обміну ув’язненими між Росією і Україною, який ми також тепло вітали, є ще одним важливим кроком на шляху до здійснення Мінських угод і може допомогти зміцненню довіри і справжньої співпраці між усіма сторонами в цьому конфлікті", - заявили Грозданова і Геер.

"Обмін полоненими відкриває вікно можливостей для припинення конфлікту на сході України на основі Мінських угод", - додала Гіллан.

Грозданова, Гіллан і Геер закликали всіх підписантів Мінських угод використати обмін в якості каталізатора для досягнення справжнього прогресу в реалізації Мінських угод.

Читайте також В ЄС розповіли, що думають про новий обмін на Донбасі

Нагадаємо, раніше в ЄС назвали взаємний обмін утримуваними особами на Донбасі довгоочікуваним кроком на шляху реалізації одного з заходів, узгоджених на саміті "нормандської четвірки" у грудні.

16 квітня відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб на території Донецької та Луганської областей. Було звільнено 20 українських громадян. Серед звільнених переважно цивільні, а також двоє військових та один правоохоронець.