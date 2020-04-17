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У ПАРЄ заявили, що новий обмін на Донбасі "відкриває вікно можливостей" 

П'ятниця, 17 квітня 2020, 19:57

У ПАРЄ вважають, що новий обмін на Донбасі відкриває вікно можливостей для припинення конфлікту на сході України на основі Мінських угод. 

Як повідомляє "Європейська правда",  про це йдеться у заяві, оприлюдненій співдоповідачами з моніторингу України Джемою Гроздановою та Альфредом Геером, а також Шеріл Гіллан,  яка очолює комітет ПАРЄ з політичних питань. 

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"Цей обмін ув’язненими, що стався через кілька місяців після обміну ув’язненими між Росією і Україною, який ми також тепло вітали, є ще одним важливим кроком на шляху до здійснення Мінських угод і може допомогти зміцненню довіри і справжньої співпраці між усіма сторонами в цьому конфлікті", - заявили Грозданова і Геер. 

"Обмін полоненими відкриває вікно можливостей для припинення конфлікту на сході України на основі Мінських угод", - додала Гіллан.

Грозданова, Гіллан і Геер закликали всіх підписантів Мінських угод використати обмін в якості каталізатора для досягнення справжнього прогресу в реалізації Мінських угод. 

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Нагадаємо, раніше в ЄС назвали взаємний обмін утримуваними особами на Донбасі довгоочікуваним кроком на шляху реалізації одного з заходів, узгоджених на саміті "нормандської четвірки" у грудні.

16 квітня відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб на території Донецької та Луганської областей. Було звільнено 20 українських громадян. Серед звільнених переважно цивільні, а також двоє військових та один правоохоронець.

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