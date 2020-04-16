Німеччина і Франція виступили зі спільною заявою про новий обмін на Донбасі

Глави МЗС Німеччини та Франції у спільній заяві назвали новий обмін на Донбасі важливим кроком для реалізації Мінських домовленостей і нормандського саміту в грудні.

Відповідна заява у четвер була опублікована на офіційному сайті МЗС Німеччини.

"Сьогоднішній обмін ув’язненими на Сході України є важливим кроком для виконання Мінських домовленостей та висновків нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року. Німеччина та Франція вітають зусилля Тристоронньої контактної групи за участі спецпредставниці ОБСЄ Хайді Грау, які внесли вагомий внесок у цей обмін", - йдеться у заяві.

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Німеччина та Франція продовжують наполягати на повному виконанні угод саміту 9 грудня, особливо щодо дотримання узгодженого режиму припинення вогню, розмінування, створення нових пунктів пропуску та нових зон розділення.

Берлін і Париж також наполягають, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, відповідно до свого мандату, повинна мати повний та безпечний доступ до території всієї України, включаючи непідконтрольні українській державі райони.

Нагадаємо, раніше в ЄС назвали взаємний обмін утримуваними особами на Донбасі довгоочікуваним кроком на шляху реалізації одного з заходів, узгоджених на саміті "нормандської четвірки" у грудні.

16 квітня відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб на території Донецької та Луганської областей. Було звільнено 20 українських громадян. Серед звільнених переважно цивільні, а також двоє військових та один правоохоронець.