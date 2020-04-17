Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии за сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество людей

На борту авианосца-флагмана ВМС Франции коронавирус обнаружили у 940 моряков

В марте смертность в Италии выросла на 20%

В Британии призывают посвятить в рыцари ветерана, который собрал 18 млн фунтов для медиков






В ПАСЕ заявили, что новый обмен на Донбассе "открывает окно возможностей"

Пятница, 17 апреля 2020, 19:57

В ПАСЕ считают, что новый обмен на Донбассе открывает окно возможностей для прекращения конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном содокладчиками по мониторингу Украины Джеймой Гроздановой и Альфредом Хеером, а также Шерил Гиллан, которая возглавляет комитет ПАСЕ по политическим вопросам.

Читайте также
Германия и Франция выступили с совместным заявлением о новом обмене на Донбассе

"Этот обмен заключенными, произошедший через несколько месяцев после обмена заключенными между Россией и Украиной, который мы также тепло приветствовали, является еще одним важным шагом на пути к осуществлению Минских соглашений, и может помочь укреплению доверия и подлинного сотрудничества между всеми сторонами в этом конфликте", - заявили Грозданова и Хеер.

"Обмен пленными открывает окно возможностей для прекращения конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений", - добавила Гиллан.

Грозданов, Гиллан и Хеер призвали всех подписантов Минских соглашений использовать обмен в качестве катализатора для достижения настоящего прогресса в реализации Минских соглашений.

Читайте также
В ЕС рассказали, что думают о новом обмене на Донбассе

Напомним, ранее в ЕС назвали взаимный обмен удерживаемыми лицами на Донбассе долгожданным шагом на пути реализации одной из мер, согласованных на саммите "нормандской четверки" в декабре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО ПАСЕ
powered by lun.ua