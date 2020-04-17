В ПАСЕ заявили, что новый обмен на Донбассе "открывает окно возможностей"
В ПАСЕ считают, что новый обмен на Донбассе открывает окно возможностей для прекращения конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном содокладчиками по мониторингу Украины Джеймой Гроздановой и Альфредом Хеером, а также Шерил Гиллан, которая возглавляет комитет ПАСЕ по политическим вопросам.
"Этот обмен заключенными, произошедший через несколько месяцев после обмена заключенными между Россией и Украиной, который мы также тепло приветствовали, является еще одним важным шагом на пути к осуществлению Минских соглашений, и может помочь укреплению доверия и подлинного сотрудничества между всеми сторонами в этом конфликте", - заявили Грозданова и Хеер.
"Обмен пленными открывает окно возможностей для прекращения конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений", - добавила Гиллан.
Грозданов, Гиллан и Хеер призвали всех подписантов Минских соглашений использовать обмен в качестве катализатора для достижения настоящего прогресса в реализации Минских соглашений.
Напомним, ранее в ЕС назвали взаимный обмен удерживаемыми лицами на Донбассе долгожданным шагом на пути реализации одной из мер, согласованных на саммите "нормандской четверки" в декабре.