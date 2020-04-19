Іспанія послабить карантин для дітей з 27 квітня

Іспанія планує з 27 квітня дозволити дітям виходити надвір для прогулянок.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це оголосив прем’єр-міністр Іспанії.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу оголосив, що з 27 квітня уряд планує дозволити дітям, у супроводі дорослих, виходити для прогулянок надвір.

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Прем’єр повідомив також, що сподівається на підтримку Конгресу для продовження надзвичайного cтану в країні ще на 15 днів – до 9 травня.

З 11 травня, за його словами, уряд планує почати "обережне і поетапне послаблення карантинних обмежень", спираючись на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Санчес зазначив, що, хоча країна пройшла найважчий період, досягнення у стримуванні епідемії ще недостатні і ситуація залишається непевною.

"Ми не можемо ризикувати нашою безпекою, приймаючи квапливі рішення",- наголосив він.

Нагадаємо, з минулого понеділка в Іспанії відновили роботу підприємства, які не відносяться до критичної інфраструктури. Раніше уряд Іспанії сподівався, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

Протягом останньої доби в Іспанії зареєстрували 3658 нових випадків коронавірусу та 565 нових летальних випадків.

Загальна кількість інфікованих в країні досягла 191 726 осіб. Загалом померли 20 043, одужали – 74 662 хворих.