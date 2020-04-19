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Испания ослабит карантин для детей с 27 апреля

Воскресенье, 19 апреля 2020, 10:51

Испания планирует с 27 апреля разрешить детям выходить на улицу для прогулок.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, об этом объявил премьер-министр Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил, что с 27 апреля правительство планирует разрешить детям, в сопровождении взрослых, выходить для прогулок на улицу.

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Премьер сообщил также, что надеется на поддержку Конгресса для продолжения чрезвычайного состояния в стране еще на 15 дней – до 9 мая.

С 11 мая, по его словам, правительство планирует начать "осторожное и поэтапное ослабление карантина", опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Санчес отметил, что, хотя страна прошла трудный период, достижения в сдерживании эпидемии еще недостаточны и ситуация остается неопределенной.

"Мы не можем рисковать нашей безопасностью, принимая торопливые решения", - подчеркнул он.

Напомним, с прошлого понедельника в Испании возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре. 

Ранее правительство Испании надеялось, что после 26 апреля страна начнет возвращаться к "нормальной жизни".

За последние сутки в Испании зарегистрировали 3658 новых случаев коронавируса и 565 новых летальных случаев. 

Общее количество инфицированных в стране достигло 191 726 человек. В общем умерли 20043, выздоровели - 74662 больных

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