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В Іспанії школярам автоматично поставлять задовільні оцінки за семестр через пандемію

Четвер, 16 квітня 2020, 12:38

В Іспанії школярам автоматично поставлять прохідні бали за поточний семестр у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Усі іспанські учні автоматично отримають задовільні оцінки за поточний семестр, оскільки внаслідок карантинних обмежень навчались у надзвичайних умовах.  Про це 15 березня домовилися Міністерство освіти Іспанії та регіональні органи освіти.

Конкретні бали за семестр вчителі виставлятимуть, орієнтуючись на успішність учнів у попередні два семестри.

Учням, які мали серйозні проблеми з навчанням, дадуть можливість перездати певні предмети восени, але нікого не залишатимуть на другий рік – "окрім дуже незначних винятків, які потребуватимуть погодження з регіональними органами освіти".

Іспанські школярі вже більше місяця навчаються дистанційно. Школи спробували організувати повноцінне навчання онлайн, але з різним успіхом. Освітяни висловлювали стурбованість, що діти, які не мають доступу до необхідних  технологій, внаслідок карантину почнуть відставати. Таких – близько 10%.

Окремі освітні організації просять уряд продовжити роботу шкіл влітку, якщо це дозволить епідемічна ситуація, - щоб учні, які потребують додаткової допомоги, могли відвідувати курси та брати участь у спортивних заходах.

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Коронавірус Іспанія
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