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Рада офіційно запустила підготовку до ПА НАТО в Києві

Четвер, 12 грудня 2019, 14:43

Верховна Рада 12 грудня схвалила проєкт постанови про внесення змін до постанови "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору".

Як повідомляє "Європейська правда", за це рішення проголосували 322 народних депутатів.

Ініціатор законопроєкту Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що проєктом вносяться зміни до додатку до відповідної постанови ВРУ з метою уточнення назв двох комітетів Ради та одного міністерства України, які змінилися після обрання нового складу парламенту, формування його нових органів, а також Кабінету міністрів.

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Сесія ПА НАТО відбудеться 22-25 травня 2020 року у Києві і складатиметься з цілої низки заходів, зокрема, пленарного засідання, засідань комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів тощо. Очікується прибуття до 600 іноземних гостей.

Нагадаємо, Рада закликає Парламентську асамблею НАТО розглянути на пленарній сесії у травні 2020 року питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ. 

Окрім цього, депутати закликають парламенти країн-членів НАТО "звернутись до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні Плану дій щодо членства".

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