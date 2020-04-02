У Туреччині 15 679 хворих на коронавірус, понад 60% - у Стамбулі

У Туреччині зафіксовано 15 679 випадків захворювання на коронавірус, в результаті хвороби померли 277 осіб.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Міністр повідомив, що за останні два дні було проведено 14 396 тестів, з яких 2148 показали позитивні результати. Згідно з останніми даними, 979 пацієнтів залишаються в реанімації.

Тим часом, одужали ще 90 пацієнтів, в результаті чого загальне число виписаних пацієнтів досягло 333.

Випадки коронавірусу були виявлені у всіх 81 провінціях Туреччини. На Стамбул припадає 60% від загального числа випадків з 8852 позитивними результатами. Далі за кількістю випадків йдуть портове місто Ізмір (853) і столиця Анкара (712).

За час епідемії 117 осіб померли від коронавірусу в Стамбулі.

Коджа сказав, що 80% всіх смертельних випадків сталися серед людей у ​​віці 60 років і старше, тоді як 75% пацієнтів, які в даний час отримують лікування у відділеннях інтенсивної терапії, також відносяться до тієї ж вікової групи.

Міністр зазначив, що 68,8% померлих і 63,3% пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії також мали в історії хвороби високий кров'яний тиск.

Туреччина вжила низку заходів, щоб обмежити поширення коронавірусу: закрила школи, ізолювала близько 50 міст і районів і ввела комендантську годину для літніх людей у ​​віці старше 65 років.

Нагадаємо, за даними європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 95% загиблих у зв’язку з коронавірусом у Європі мали більше ніж 60 років.

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