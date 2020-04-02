В Турции 15679 больных коронавирусом, более 60% - в Стамбуле

В Турции зафиксировано 15 679 случаев заболевания коронавирусом, в результате болезни умерли 277 человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Министр сообщил, что за последние два дня было проведено 14 396 тестов, из которых 2148 показали положительные результаты. Согласно последним данным, 979 пациентов остаются в реанимации.

Между тем, выздоровели еще 90 пациентов, в результате чего общее число выписанных пациентов достигло 333.

Случаи коронавируса были выявлены во всех 81 провинции Турции. На Стамбул приходится 60% от общего числа случаев с 8852 положительными результатами. Далее по количеству случаев идет портовый город Измир (853) и столица Анкара (712).

За время эпидемии 117 человек умерли от коронавируса в Стамбуле.

Коджа сказал, что 80% всех смертельных случаев произошли среди людей в возрасте 60 лет и старше, тогда как 75% пациентов, которые в настоящее время получают лечение в отделении интенсивной терапии, также относятся к той же возрастной группе.

Министр отметил, что 68,8% умерших и 63,3% пациентов в отделениях интенсивной терапии также имели в истории болезни высокое кровяное давление.

Турция предприняла ряд мер, чтобы ограничить распространение коронавируса: закрыла школы, изолировала около 50 городов и районов и ввела комендантский час для пожилых людей в возрасте старше 65 лет.