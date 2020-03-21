У Словаччині призначили новий уряд, окрім глави МЗС, якого чекає карантин

Президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила новий уряд на чолі з прем’єром Ігорем Матовичем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Зранку у суботу у Братиславському граді відбулася церемонія підписання коаліційної угоди. До керівної коаліції увійшли чотири партії OĽaNO, "Ми – сім’я", SaS та "За людей".

Уряд бере на себе не тільки владу, а й насамперед відповідальність, заявила президентка Зузана Чапутова після призначення членів уряду.

За її словами, Словаччина потребує відповідального і гідного уряду, сильних лідерів і державних діячів. У зв'язку з поширенням нового коронавірусу вона також заявила про необхідність захистити якомога більше життів.

Матович пообіцяв, що його кабінет буде керувати відкрито, не відриваючись від життя людей. Серед пріоритетів уряду він назвав боротьбу з пандемією коронавірусу.

Окрім прем'єра, в новому уряді 15 міністрів. Найбільше крісел дісталося партії прем'єра OĽaNO.

Слід зазначити, що майбутній глава МЗС Іван Корчок не зміг відвідати церемонію призначення уряду, оскільки він як посол США займається репатріацією словаків у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Іван Корчок дивився церемонію призначення уряду по телевізору

Корчок висловив сподівання, що зможе вилетіти в Словаччину в понеділок. Після цього на нього чекає 14-денний карантин, як і всіх, хто повертається в країну з-за кордону.

Про новий уряд Словаччини читайте у статті Словацький турбоуряд: чи зможе влада "нових облич" впоратися з кризою в країні.