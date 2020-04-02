Премьер Словакии предлагает полностью закрыть страну на карантин

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что лучшим способом борьбы с коронавирусом и минимизации экономических потерь будет полное блокирование страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Spectator.

"Мы бы закрыли все, что не является необходимым. Коронавирус наносит нашей экономике ущерб в размере 70 млн евро в день. Как долго мы можем это принимать?" - заявил Матович на пресс-конференции в среду.

Премьер считает, что общество должно сначала договориться об этом, и общественность должна быть проинформирована о возможном закрытии страны за несколько недель. Он не уточнил, когда это может произойти, но предположил, что это продлится около трех недель.

Большинству людей в таком случае вообще не позволят покидать свои дома, и будут работать только спасательные службы и магазины по продаже предметов первой необходимости.

Идея общенационального "локдауна" вызвала критическую реакцию среди многих, включая партнеров партии Матовича по коалиции.

Всего несколько дней назад правительство разрешило открыть некоторые магазины, которые были закрыты в течение предыдущих двух недель.

Полное блокирование потребует от правительства объявить чрезвычайное положение в стране.

По состоянию на 1 апреля в Словакии было 400 подтвержденных случаев коронавируса, 37 из них обнаружили за последние сутки. Вчера в стране подтвердили первую смерть от коронавируса.

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