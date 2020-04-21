Эпидемия в Германии: число инфицированных превысило 143 тысячи

В Германии количество подтвержденных заражений коронавирусом приближается к 143 500.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последние данные Федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 143 457. За последние сутки болезнь обнаружили еще у 1785 человек.

Это почти столько же, как количество новых случаев накануне, и существенно меньше по сравнению с 19 апреля, когда сообщалось о 2458 новых случаях.

Наибольший прирост новых заражений наблюдается в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия. Там за сутки обнаружили от 400 новых случаев, тогда как в остальных землях - гораздо меньше.

Количество умерших за сутки выросло до 4598 - на 194 человека. Это больший рост, чем в предыдущие два дня, когда сообщали о 184 и 110 умерших больных.

Напомним, вчера Германия ослабила карантин для небольших магазинов.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.