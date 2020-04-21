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Ердоган оголосив комендантську годину у перші дні Рамадану 

Вівторок, 21 квітня 2020, 10:55

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив чотириденну комендантську годину в 31 провінції, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

У зверненні до нації після засідання кабінету міністрів у понеділок Ердоган сказав, що комендантська година почне діяти 23 квітня, що є вихідним днем в Туреччині, і закінчиться опівночі в неділю, 26 квітня.

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"Мета полягає в тому, щоб зменшити поширення спалаху таким чином, щоб можна було повернутися до нормального життя після Рамадану", - сказав лідер Туреччини. Рамадан, священний для мусульман місяць посту, триває в Туреччині з 24 квітня до 24 травня.

Уряд Ердогана не накладав жорстких карантинних обмежень на всю країну, побоюючись негативного впливу на і без того крихку економіку. Замість цього він вживав поетапні заходи, включаючи комендантську годину у вихідні дні і заборону на вихід з дому для осіб, старших 65 років і молодших 20 років.

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