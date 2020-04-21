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Эрдоган объявил комендантский час в первые дни Рамадана

Вторник, 21 апреля 2020, 10:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил комендантский час на четыре дня в 31 провинции, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

В обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник Эрдоган сказал, что комендантский час начнет действовать 23 апреля, которое является выходным днем ​​в Турции, и закончится в полночь в воскресенье, 26 апреля.

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"Цель в том, чтобы уменьшить распространение вируса таким образом, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни после Рамадана", - сказал лидер Турции. Рамадан, священный для мусульман месяц поста, продолжается в Турции с 24 апреля по 24 мая.

Правительство Эрдогана не вводило жестких карантинных ограничений по всей стране, опасаясь негативного влияния на и без того хрупкую экономику. Вместо этого вводились поэтапные меры, включая комендантский час в выходные дни и запрет на выход из дома для лиц старше 65 лет и младше 20 лет.

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