Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща відкриває ліси і парки та вводить інші пом’якшення карантину

Британія продовжила карантин на три тижні 

Від коронавірусу в Італії померли понад 22 тисячі людей 

В ЄС розповіли, що думають про новий обмін на Донбасі






Епідемія в Туреччині: Європарламент критикує звільнення тисяч в’язнів, окрім політичних

Середа, 15 квітня 2020, 20:23

У Європарламенті розчаровані ухваленням закону в Туреччині, який дозволяє звільнити тисячі в’язнів із переповнених тюрем на тлі пандемії коронавірусу, окрім політичних опонентів влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили постійний доповідач Європейського парламенту з питань Туреччини Начо Санчес Амор та голова делегації Європейського парламенту в спільному парламентському комітеті ЄС-Туреччина Сергій Лагодинський. 

"Законодавчі поправки турецького парламенту, які дозволяють звільнити 90 тисяч в'язнів, але виключаючи тих, хто ув'язнений за свою політичну діяльність та громадян, які перебувають у СІЗО, є великим розчаруванням", - сказано у заяві. 

Читайте також
Ердоган оголосив нову комендантську годину в Туреччині на вихідні

У Європарламенті вважають, що турецькі правлячі партії вирішили свідомо піддати ризику життя журналістів, правозахисники та своїх політичних супротивників на тлі "смертельного захворювання COVID-19".

Європарламентарі наполягають, що ЄС та його держави-члени повинні на всіх рівнях зайнятись вирішенням цієї проблеми зі своїми турецькими колегами. 

Вони також закликають Європейський суд з прав людини прискорити необхідні вироки у справах громадян, ув'язнених і затриманих в Туреччині з політичних причин. 

Щоб стримати поширення коронавірусу в своїх тюрмах, парламент Туреччини у понеділок прийняв закон, який дозволяє десяткам тисячам ув'язнених тимчасово або достроково вийти на волю.

Читайте також
Очільник МВС Туреччини спробував подати у відставку, Ердоган відхилив заяву

Під звільнення не потрапляють люди, засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками, вбивствами, насильством щодо жінок і терористичні злочини.

Закон розкритикувала опозиція та правозахисні організації, оскільки за антитерористичними законами були засуджені журналісти, адвокати, політики та правозахисники.

За словами турецького міністра юстиції, серед в'язнів є 17 підтверджених випадків COVID-19, у тому числі три випадки смерті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин Туреччина
powered by lun.ua