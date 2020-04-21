Епідемія в Іспанії: кількість нових заражень продовжує знижуватися

Кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії за добу дещо зросла, але кількість нових заражень продовжує знижуватися.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такі оновлені дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я Іспанії.

За минулу добу померли 430 хворих. Це дещо більше, ніж 399 напередодні (найнижчий показник з 24 березня) та 410 загиблих у неділю.

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При тому, що у понеділок дані часто надходять із запізненням, що відображається у вищій статистиці вівторка, цього разу добова кількість померлих все одно нижча, ніж протягом усього минулого тижня, коли вона перевищувала 500 осіб.

За останні 24 години виявили 3968 нових заражень коронавірусом. Це ще менше, ніж 4266 напередодні – найнижчий показник з 17 березня.

Мадрид продовжує залишатися епіцентром епідемії, там зареєстрували 58 тисяч від загальної кількості заражень коронавірусом та майже 7500 смертей. На другому місці – Каталонія з понад 43 тисячами випадків зараження та понад 4150 загиблими.

Загалом з початку епідемії в Іспанії заразилися 204 178 осіб, померли – 21 282 хворих, одужали – 82 514 осіб.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії повідомив, що країна планує продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу до 9 травня. Проте вже 27 квітня збираються послабити карантин для дітей, дозволивши їм прогулянки на вулиці.