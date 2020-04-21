Эпидемия в Испании: количество новых заражений продолжает снижаться

Количество погибших от коронавируса в Испании за сутки несколько возросла, но количество новых заражений продолжает снижаться.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, такие обновленные данные обнародовало Министерство здравоохранения Испании.

За минувшие сутки умерли 430 больных. Это несколько больше, чем 399 накануне (самый низкий показатель с 24 марта) и 410 погибших в воскресенье.

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При том, что в понедельник данные часто поступают с опозданием, что отражается в высшей статистике вторника, на этот раз суточное количество умерших все равно ниже, чем в течение всей прошлой недели, когда оно превышало 500 человек.

За последние 24 часа обнаружили 3968 новых заражений. Это еще меньше, чем 4266 накануне - самый низкий показатель с 17 марта.

Мадрид продолжает оставаться эпицентром эпидемии, там зарегистрировали 58 000 от общего количества заражений коронавируса и почти 7500 смертей. На втором месте - Каталония с более 43 000 случаев заражения и более 4150 погибших.

Всего с начала эпидемии в Испании заразились 204 178 человек, умерли - 21 282 больных, выздоровели - 82 514 человек.

Напомним, премьер-министр Испании сообщил, что страна планирует продолжить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса до 9 мая. Однако уже 27 апреля собираются ослабить карантин для детей, разрешив им прогулки на улице.