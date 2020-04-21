В Іспанії через коронавірус скасували традиційні забіги биків у Памплоні

Знаменитий щорічний іспанський фестиваль Сан-Ферміні з забігами биків, який проводиться в липні, скасований через коронавірусну кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це очікуване рішення, але ми все одно глибоко засмучена з цього приводу", - сказала виконувачка обов'язків мера Памплони Ана Елізальде.

Фестиваль щорічно залучає в місто на півночі Іспанії близько мільйона туристів. Свято було популяризоване американським письменником Ернестом Гемінгвеєм. За свою історію він рідко коли скасовувався.

Сан-Фермін проводиться в Памплоні з 6 по 14 липня. Протягом дев'яти днів проходять близько 500 різних заходів. Найбільш відомими є забіги биків вулицями.

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Смертельні випадки чи важкі травми під час забігів з биками – досить часте явище, тому щороку відкриття фестивалю супроводжується і його критикою.

Минулого року під час фестивалю постраждали вісім людей.

Нагадаємо, найбільший у світі фестиваль пива Октоберфест скасували цього року в Німеччині через коронавірус.