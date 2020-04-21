В Испании из-за коронавируса отменили традиционные забеги быков в Памплоне

Знаменитый ежегодный испанский фестиваль Сан-Фермин с забегами быков, который проводится в июле, отменен из-за коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это ожидаемое решение, но мы все равно глубоко расстроена по этому поводу", - сказала исполняющая обязанности мэра Памплоны Ана Элизальде.

Фестиваль ежегодно привлекает в город на севере Испании около миллиона туристов. Праздник был популяризован американским писателем Эрнестом Хемингуэем. За свою историю он редко отменялся.

Сан-Фермин проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят около 500 различных мероприятий. Наиболее известны забеги быков по улицам.

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Смертельные случаи или тяжелые травмы во время забегов с быками - довольно частое явление, поэтому каждый год открытие фестиваля сопровождается и его критикой.

В прошлом году во время фестиваля пострадали восемь человек.

Напомним, крупнейший в мире фестиваль пива Октоберфест в Германии отменили в этом году из-за коронавируса.