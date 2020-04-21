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У Німеччині через коронавірус скасували Октоберфест

Вівторок, 21 квітня 2020, 10:27

Найбільший у світі фестиваль пива Октоберфест скасували цього року в Німеччині через коронавірус.

Про рішення повідомили мер Мюнхена Дітер Райтер і прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер, пише "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung. 

Октоберфест, який щороку збирає близько 6 мільйонів людей, повинен був пройти з 19 вересня по 4 жовтня.

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За понад 200-річну історію мюнхенський Октоберфест скасовувався більше десятка разів, зокрема, під час війни та XIX столітті через холеру.

Багато інших народних гулянь в Баварії вже були скасовані в цьому році. 

Як повідомлялося, Німеччина почне відкривати школи 4 травня, масові заходи заборонені до кінця літа.

У Німеччині кількість підтверджених заражень коронавірусом наближається до 143,5 тисяч.

Вчора Німеччина послабила карантинні обмеження для невеликих магазинів.

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