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Коронавірус в Італії: кількість хворих знизилась вперше з початку епідемії

Вівторок, 21 квітня 2020, 19:23

В Італії вперше з початку епідемії коронавірусу зменшилась кількість тих, хто в даний момент має позитивний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.

Станом на 21 квітня в Італії налічується 107 709 хворих з коронавірусом. Вчора таких було 108 237. Таким чином, вперше з початку пандемії число активних випадків коронавірусу знизилося.

Такі показники пояснюються рекордною кількістю пацієнтів, які видужали.

З початку епідемії коронавірусу  183 957 осіб заразилися вірусом (ця цифра включає і тих, хто помер, і тих, хто видужав) - на 2729 осіб більше, ніж вчора, при зростанні на 1,5%; вчора зростання було більш стриманим - 2256 випадків .

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З початку пандемії в Італії 24 648 пацієнтів  померли – на 534, більше ніж учора. Вчора померлих було 454.

Станом на вівторок 51 600 пацієнтів були виписані з лікарень  - з них 2723 протягом останньої доби, в порівнянні з вчорашнім днем зростання кількості виписаних пацієнтів склало  5,6%.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Італія
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