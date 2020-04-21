Коронавирус в Италии: количество больных снизилось впервые с начала эпидемии

В Италии впервые с начала эпидемии коронавируса уменьшилось количество тех, кто в данный момент имеет положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.

По состоянию на 21 апреля в Италии насчитывается 107 709 больных с коронавирусом. Таким образом, впервые с начала пандемии число активных случаев коронавируса снизилось.

Такие показатели объясняются рекордным количеством пациентов, которые выздоровели.

С начала эпидемии коронавируса 183 957 человек заразились вирусом (эта цифра включает и тех, кто умер, и тех, кто выздоровел) - на 2729 человек больше, чем вчера, при росте на 1,5%; вчера рост был более сдержанным - 2256 случаев .

С начала пандемии в Италии 24 648 пациентов умерли – на 534 больше, чем вчера. Вчера умерших было 454.

По состоянию на вторник 51 600 пациентов были выписаны из больниц - из них 2723 течение последних суток, по сравнению со вчерашним днем рост количества выписанных пациентов составил 5,6%.

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