Відпустки епохи коронавірусу: коли Європа почне приймати літаки та туристів з України

Регулярні авіарейси з України до країн Євросоюзу відновляться наприкінці літа або у вересні, але тільки частково, вважають в українському уряді. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснює, що наслідки коронакризи для галузей авіації та туризму будуть тривалими і непередбачуваними.

Деякі столиці ЄС теж дотримуються обережного підходу – втім, є і ті, хто вважає інакше. Держави, економіка яких украй залежна від іноземних туристів, шукають шляхи "зловити" залишки туристичного сезону. Вони тиснуть на Брюссель, переконуючи, що повна заборона туризму не є виходом – і вже є перші сигнали про поступки.

Тому лишаються шанси, що рейси до деяких країн влітку справді відновляться. Звісно, якщо на заваді не стане заборона на поїздки з боку української влади.

Між тим ключові центри туризму – такі як Туреччина, Кіпр тощо – готуються приймати туристів за новими правилами, не чекаючи на завершення епідемії. "Європейська правда" з’ясувала, що зміниться у цьому туристичному сезоні та на що не варто й сподіватися.

Ми будемо оновлювати цей текст, коли європейські уряди додаватимуть ясності до своїх планів щодо відкриття кордонів та дозволу на туристичні поїздки.

Закрита Європа

Офіційний Київ стережеться нового спалаху заражень коронавірусом у травні, "за мотивами" пасхальних та травневих свят. Через це ближчим часом суттєвих послаблень карантину в Україні не буде, а громадський транспорт, за прогнозами Мінінфраструктури, запрацює лише у червні.

Та рано чи пізно автобуси, пасажирські потяги та метрополітен повернуться до роботи. І тоді, безсумнівно, виникне питання: а що з літаками?

Чи є шанс вже влітку відновити авіасполучення України зі світом? Нехай із певними обмеженнями, нехай із обов’язковим тестуванням тих, хто повернувся...

Та існує перепона, яка не зникне навіть у разі, якщо авіакомпанії отримають "зелене світло" від українського уряду.

Європа лишається закритою для всього світу.

У в’їзді до ЄС зараз відмовлять не лише українцям, але також американцям, канадійцям, японцям чи мешканцям будь-яких інших держав, окрім тих, хто має посвідки на проживання у Євросоюзі чи належить до нечисленних винятків (як-то дипломати чи члени екіпажів).

Ця заборона, запроваджена ще у березні, наразі діє до 15 травня, і немає жодних сумнів у тому, що вона буде продовжена знову.

У ЄС хочуть діяти поетапно і спершу зняти обмеження на подорожі всередині Шенгену, а вже потім – відновити допуск іноземців. "Відкриття кордонів – це питання довготермінове", – заявила тиждень тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи стратегію подальших дій. Відповідно цього документа, "відкриття зовнішніх кордонів та доступ не громадян Євросоюзу має відбутися на другій фазі" (час початку якої не визначений) та "має брати до уваги поширення вірусу за межами ЄС".

Як довго Євросоюз йтиме до цієї другої фази – питання відкрите, але виходячи з логіки документа, все може затягнутися аж до 2021 року.

Втім, є підстави сподіватися, що ЄС невдовзі скоригує свій підхід.

Плани на літо

"Раджу зачекати з планами (на літо)", – заявила нещодавно президентка Єврокомісії. А уряд Великої Британії, яка зараз поступово "розлучається" з ЄС, окремо закликав своїх громадян не планувати літню відпустку, нагадуючи, що поїздки за кордон можливі лише у разі крайньої потреби.

Втім, серед європейських держав немає єдності з цього приводу. Все частіше чути голоси про те, що карантин не може тривати вічно.

По-перше, частина держав украй залежна від туризму. В Італії та Іспанії, третій та четвертій за розміром економіках ЄС, його сукупна вага оцінюється приблизно у 12-13% ВВП. В Португалії вплив туризму на економіку країни близький до 20%. В Греції прямий та непрямий внесок туризму у ВВП оцінюють ще вище, до 25-30%, пише видання Kathimerini.

Для цих, а також низки інших країн повна зупинка туризму буде украй болючою.

По-друге, протягом останнього тижня низка країн Євросоюзу оголосили про пом’якшення карантинних правил у своїх державах.

Німеччина послабила обмеження для магазинів, тиждень тому те саме зробила Австрія, яка тепер ще й відкриє музеї, у Норвегії запрацювали дитячі садки, а уряд Данії планує дати дозвіл навіть на масові зібрання – аж до 500 осіб. І це – не повний список.

На цьому тлі у багатьох урядів "туристичних" країн виникає питання: чому ми маємо відмовитися від туристичного сезону? В Брюсселі це чують. Тому Урсулі фон дер Ляєн довелося окремо заспокоювати португальську публіку, запевнивши її: туризм хоч і зміниться, але не буде повністю зупинений. "Ми маємо знайти розумне рішення для літніх відпусток. Можливо, трохи відмінне (від звичного), із гігієнічними заходами, з більшою соціальною відстанню, але рішення має бути знайдене. Тому я оптимістична щодо літніх відпусток", – додала президентка ЄК.

Ця заява додала оптимізму Португалії, попри те, що в цій країні епідемія лише набирає обертів, вже є понад 20 тисяч хворих та 735 загиблих.

І цей приклад – дуже показовий.

Навіть за великого бажання урядів відкрити свою територію для туристів це не завжди може бути можливим.

Втім, португальський уряд робитиме все, щоби це відбулося (детальніше про плани відновлення туризму у цій країні – далі у тексті).

А на першому етапі чимало країн спробують відкрити готелі для власних громадян. Найбільш уражені епідемією держави цього року мають намір на цьому й зупинитися.

Наприклад, Італія готує програму стимулювання внутрішнього туризму: громадянам відшкодують частину витрат на відпустку (зараз обговорюється сума у 350-500 євро), проведену у власній країні. Місцеві туристи не перекриють увесь туристичний сектор, але на інше Італія не може розраховувати. За попередніми урядовими планами, країна може почати відкриватися для туристів лише у вересні, та й то – якщо не буде нових спалахів епідемії.

Іспанія, яка зазвичай приймає 80 мільйонів іноземних туристів на рік, вже змирилася з тим, що сезон-2020 втрачений. Не лише з медичних, але також і з психологічних причин. Навіть якщо умовний німецький турист отримає право полетіти на іспанський курорт – то все одно не робитиме цього прямо зараз, у рік епідемії.

Видання El Pais цитує урядові джерела, що пояснюють: цього року можна розраховувати лише на внутрішніх туристів. У відносно близькому майбутньому можуть повернутися також французи та португальці, а відкриття для ширшого світу – це питання довгострокове.

Але зміниться не тільки контингент відпочивальників, а й правила відпочинку на морі. В Італії зараз тривають дискусії про те, чи можливо встановити "соціальну дистанцію" на пляжі.

Розглядають навіть, здавалося б, безглузді проєкти, як, наприклад, ось така ідея "пляжних теплиць". Лишається сподіватися, що до втілення цих пропозицій на практиці не дійде.

Але головна нова ідея, до якої поволі звикають європейські уряди – це те, що подорожі мають відкритися ще до того, як епідемія буде подолана.

Туризм із вірусом

Одна з найбільш уражених коронавірусом країн – це Туреччина, де зараз понад 90 тисяч хворих, більш ніж 2000 смертей, і кількість нових заражень стрімко зростає.

Утім, наперед прощатися із туристичним сезоном Ердоган не має наміру.

Зараз у країні діє дійсно жорсткий карантин, із комендантською годиною, але уряд розуміє, що навіть такі заходи не дозволять позбавитися спалахів зараження до початку літнього сезону. А тому Туреччина взяла на озброєння принципово іншу стратегію: там готуються приймати туристів ще до подолання коронавірусу, до появи вакцини тощо.

Як і в європейських державах, турецький уряд планує почати з відкриття туристичних об’єктів для своїх громадян. "Я впевнений, що внутрішній туризм почнеться наприкінці травня", – заявив міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой. Після цього, якщо все буде йти добре, країна відкриється для іноземців.

"Думаю, азійські країни, де захворювання минуло, будуть першими... Далі можуть початися поїздки з таких країн, як Німеччина, Нідерланди та Австрія, де кількість заражень контрольована та зменшується", – пояснив він. Додавши, що до проєкту можуть долучитися і країни Центральної Європи, що швидко відновлюються.

Але як Туреччина, що стала одним із епіцентрів пандемії, може претендувати на потік іноземних відвідувачів?

Головна ідея турків – створити для туристів "закриту" чисту зону, мінімізувавши ризик зараження ззовні.

"Ми починаємо сертифікацію таких місць без ʼкорониʼ", – розповів Ерсой.

А розуміючи, що хтось таки захворіє (чи може приїхати на курорт вже хворим), Туреччина одночасно планує "підтягнути" рівень медичної інфраструктури у туристичних регіонах.

Анталія лишилася поза епіцентром турецької епідемії, там показники та їхня динаміка – непогані, тому база для проєкту вже є. У готелях, що отримають "безкоронний" сертифікат, діятиме спеціальна процедура стерилізації транспорту, постійна перевірка персоналу тощо. Сертифікат надаватимуть також аеропортам, ресторанам, музеям, історичним зонам. "Наприклад, розклад літаків (із туристами у "чистих" аеропортах) буде здійснюватися у спеціальні часові проміжки", – пояснює міністр.

Чи спрацює така ідея? Турецький уряд вважає, що так.

Та варто зауважити, що туркам доведеться конкурувати за туристів із державами, де масштаб епідемії – значно менший. Приклад – це Кіпр, який є "найчистішою" державою на півдні ЄС. Тут вже два дні немає жодної жертви епідемії, а кількість нових хворих впала до 5-6 людей на день.

Кіпр, із його шаленою залежністю від туристичного сектора, не може дозволити собі просто проігнорувати сезон – тому там шукають шляхи, як приймати масового туриста вже цього року. А отже, переконуватиме Єврокомісію знімати заборони на подорожі, не чекаючи кінця літа.

"Якщо все йтиме добре, ми зможемо приймати перших туристів у липні... І ми вже наприкінці травня плануємо запустити рекламну кампанію вдома та за кордоном", – пояснює заступник міністра туризму Саввас Пердіос.

Чи пустять туди українців?

Повернемося до Португалії.

Попри спалах епідемії у цій країні, Лісабон сподівається відновити туристичний потік вже у липні, розповідають учасники ринку, знайомі з урядовими планами. Тоді до країни мають повернутися регулярні авіарейси, що привезуть туристів. Наголос планується робити на сільському туризмі та на невеликих містечках замість звичних для туристів великих міст на кшталт Лісабона та Порту.

Ця країна має зростаючу популярність серед українських туристів, але саме вона може стати прикладом того, як Європа відкривається – але не для українців.

Річ у тім, що зараз йдеться про відкриття літніх поїздок для громадян ЄС. Саме на цьому робить наголос комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, якого цитує португальське Expresso. Втім, ці плани ще мають шанс на перегляд.

У Греції, яка зараз також є відносно "короначистою" державою, від масштабних планів утримуються, але також мріють про відновлення туристичного потоку. Як пише Ekathimerini, грецький уряд планує впоратися до піка літнього сезону, хоч і розуміє, що про відновлення старого туристичного потоку не може йтися.

"Обмеження на подорожі (за урядовим планом) будуть зняті в середині червня або на початку липня, тому має бути поступове нормалізація на туристичному напрямку", – пише видання.

Але виникає інше питання: як відновити туризм, не перетворивши "чистий від корони" Кіпр на новий осередок епідемії? Відповіді на нього поки немає. Два основних туристичних ринки для кіпріотів – це Британія та Росія; в обох цих країнах епідемія на піку. Тому Кіпр, швидше за все, шукатиме нові ринки. Можливо, у зоні уваги опиниться і Україна, якщо епідемія піде на спад.

До того ж Кіпр (так само, як і Туреччина) не є частиною Шенгенської зони і теоретично може відновити допуск туристів, навіть якщо Єврокомісія буде наполягати на тому, щоби заборона на в’їзд іноземців зберігалася.

Та все це буде можливо, якщо Україна відновить авіаційне сполучення.

Наша держава була однією з перших у Європі, хто повністю заборонив регулярні рейси (і лишається однією з небагатьох – у більшості держав авіація продовжує працювати, хоча й із великими обмеженнями).

Чи змінить уряд такий підхід улітку? Поки що ясності немає.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю 24 каналу переконував, що Україна не анонсує і не планує відновлення рейсів передусім через те, що літати немає куди – інші країни лишаються закриті. І, мовляв, щойно ЄС піде на послаблення – Україна зробить те саме.

"Регулярні (авіарейси до ЄС запрацюють) – цілком ймовірно, що з вересня. Навіть раніше, до кінця літа", – заявив він.

Якщо ці наміри є правдивими, то літній туристичний сезон для українців ще не втрачений. Можуть відкритися і Кіпр, і Туреччина, і Греція, і Португалія.

Але є одне але. Хрест на цих планах може поставити побоювання того, що після періоду літніх відпусток доведеться долати новий спалах. А цей аргумент здатен зменшити ліберальність будь-якого уряду. Тим більше – українського, який під час цієї епідемії довів, що надто часто віддає перевагу суцільним заборонам.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"