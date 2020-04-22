Трамп зупинить видачу грін-карт на два місяці через коронавірус

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір призупинити видачу грін-карт іноземцям мінімум на 60 днів, щоб зберегти робочі місця для американців.

Про це очільник США сказав у вівторок 21 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Водночас Трамп відмовився від планів призупинити програми для тимчасових працівників через тиск бізнес-груп, яким загрожувала втрата доступу до іноземної робочої сили.

Трамп сказав, що його наказ про імміграційну "паузу" спочатку буде діяти протягом 60 днів, але може бути продовжений "виходячи з економічних умов".

Трамп наполягав, що американські громадяни, які втратили роботу в останні тижні через коронавірус, не мають конкурувати з іноземцями, коли економіка "знову відкриється".

"Було б неправильно і несправедливо, щоб американців, звільнених через вірус, замінили нові іммігранти з-за кордону. Спочатку ми повинні подбати про американського працівника", - сказав Трамп.

Рішення не блокувати програми для гастарбайтерів, які надають спеціальні візи технологічним працівникам, фермерам та іншим, є поступкою бізнес-групам, які розкритикували Білий дім у вівторок.

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