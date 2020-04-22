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Трамп остановит выдачу грин-карт на два месяца из-за коронавируса

Среда, 22 апреля 2020, 08:20

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении приостановить выдачу грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы сберечь рабочие места для американцев.

Об этом глава США сказал во вторник 21 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

В то же время Трамп отказался от планов приостановить программы для временных работников из-за давления бизнес-групп, которым грозила потеря доступа к иностранной рабочей силе.

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Трамп сказал, что его приказ об иммиграционной "паузе" сначала будет действовать в течение 60 дней, но может быть продлен "исходя из экономических условий".

Трамп настаивал, что американские граждане, потерявшие работу в последние недели из-за коронавируса, не должны конкурировать с иностранцами, когда экономика "снова откроется".

"Было бы неправильно и несправедливо, чтобы американцев, уволенных из-за вируса, заменили новые иммигранты з-за рубежа. Сначала мы должны позаботиться об американском работнике", - сказал Трамп.

Решение не блокировать программы для гастарбайтеров, которые предоставляют специальные визы технологическим работникам, фермерам и другим, является уступкой бизнес-группам, которые раскритиковали Белый дом во вторник.

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Коронавирус США Трамп
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