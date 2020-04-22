Брюссель надасть пріоритет пішоходам та велосипедистам у центрі міста

Брюссель з початку травня надасть пріоритет пішоходам та велосипедистам у центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У центральній частині Брюсселю нададуть пріоритет пішоходам та велосипедистам, щоб сприяти дотриманню дистанції у зв’язку з пандемією коронавірусу. Такий пріоритет буде діяти всередині так званого Пентагона, історичної частини міста.

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Також встановлюють обмеження швидкості 20 км/год.

Нововведення почнуть діяти від початку травня "до подальших повідомлень".

Місто запроваджує нові заходи у контексті підготовки до поступового виходу країни з карантину. План послаблення карантинних обмежень уряд має презентувати цієї п’ятниці.

План руху розробив мер Брюсселю Філіп Клоз та міністр міста з питань руху. За словами речника мера, місто вирішило "скористатися перевагами заходів соціального дистанціювання та дати більше простору для людей, особливо велосипедистів та пішоходів".

"Ідея полягає не в тому, щоб позбутися автівок, а щоб розділити наш громадський простір у кращий спосіб", - додав речник міського голови.

Крім того, парк Буа де ла Камбр, популярне місце відпочинку, залишиться повністю закритим для руху транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мілан планує впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів.