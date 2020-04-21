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Мілан оголосив амбітний план створення велодоріжок і пішохідних зон на тлі пандемії

Вівторок, 21 квітня 2020, 12:31

У відповідь на кризу з коронавірусом Мілан планує впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian

Північне італійське місто і навколишній регіон Ломбардія нині є одними з найбільш забруднених викидами в Європі, а також особливо сильно постраждали від спалаху COVID-19.

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Внаслідок загальнонаціонального карантину затори на дорогах у Мілані знизилися на 30-75%, а з ними - і забруднення повітря. 

Тепер міська влада сподівається запобігти відновленню масового використання автомобілів та розвантажити громадський транспорт, щоб знизити ризик заражень.

Місто оголосило, що влітку планує трансформацію 35 км вулиць, суттєво розширивши велосипедний і пішохідній простір, щоб захистити жителів на тлі зняття коронавірусних обмежень. 

Оголошений міською владою план включає недорогі тимчасові велосипедні доріжки, нові і розширені тротуари, обмеження швидкості у 30 км/год, а також вулиці з пріоритетом для пішоходів і велосипедистів. 

Мілан - густонаселене місто з 1,4 млн жителів. 55% з них використовують громадський транспорт, щоб дістатися до роботи. Середня поїздка на роботу становить менше ніж 4 км, що робить перехід з автомобіля на велосипеди і піше пересування потенційно можливим для багатьох жителів.

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Коронавірус Італія
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