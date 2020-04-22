Брюссель предоставит приоритет пешеходам и велосипедистам в центре города

Брюссель с начала мая предоставит приоритет пешеходам и велосипедистам в центре города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В центральной части Брюсселя предоставят приоритет пешеходам и велосипедистам, чтобы способствовать соблюдению дистанции в связи с пандемией коронавируса. Такой приоритет будет действовать внутри так называемого Пентагона, исторической части города.

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Также устанавливают ограничения скорости в 20 км/ч.

Нововведения начнут действовать с начала мая "до последующих сообщений".

Город вводит новые меры в контексте подготовки к постепенному выходу страны из карантина. План ослабления карантина правительство представит в эту пятницу.

План движения разработал мэр Брюсселя Филипп Клоз и министр города по вопросам движения. По словам пресс-секретаря мэра, город решил "воспользоваться преимуществами мер социального дистанцирования и дать больше пространства для людей, особенно велосипедистов и пешеходов".

"Идея заключается не в том, чтобы избавиться от автомобилей, а в том, чтобы распределить наше общественное пространство наилучшим образом", - добавил пресс-секретарь городского главы.

Кроме того, парк Буа де ла Камбре, популярное место отдыха, останется полностью закрытым для движения транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан планирует внедрить одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного пространства в пользу велосипедистов и пешеходов.