У Британії від коронавірусу помер українець
У Великій Британії від коронавірусу помер громадянин України.
Як пише "Європейська правда", про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
"17 квітня посольство України у Великій Британії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19", - сказав Погорельцев.
Українець помер 14 квітня в одній з лікарень Лондона. Родичі померлого приймають рішення щодо кремації тіла.
Посольство України у Великій Британії у співпраці з ритуальною агенцією надає сприяння родині щодо забезпечення репатріації урни з прахом померлого в Україну.
Це сьомий громадянин України, який помер у зв’язку з коронавірусом за кордоном.
Четверо українських громадян померли в Італії, по одному - у Франції та США.
Станом на 21 квітня за кордоном лікування у зв’язку з коронавірусом проходить 151 громадянин України. 54 українці одужали за кордоном.
Нагадаємо, 21 квітня стало відомо про смерть у лікарнях Великої Британії від коронавірусу 823 людей за добу - це майже вдвічі більше, ніж днем раніше.