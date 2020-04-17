Британія розширює перелік груп, яких мають тестувати у першу чергу

Британія розширить коло осіб, яких мають у першу чергу тестувати на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив державний секретар з охорони здоров’я Метт Хенкок під час засідання парламентського комітету з охорони здоров’я та соцзахисту.

"Від сьогодні, ми можемо розширити тестування на працівників поліції, пожежників, працівників в’язниць, муніципальної критичної інфраструктури, суддів та працівників [Департаменту з питань працевлаштування і пенсійного забезпечення], яким це буде необхідно", - зазначив він.

Метт Хенкок додав, що тепер будуть більш масово тестувати медиків, навіть тих, які не мають симптомів.

За його словами, тест на коронавірус у Британії здали вже більше 50 тисяч працівників системи охорони здоров’я.

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Нагадаємо, вчора Британія ще на три тижні продовжила дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією.

На 16 квітня, в країні від коронавірусу померли 13729 хворих, добова кількість загиблих вперше за 4 дні знову перевищила 800. Кількість підтверджених заражень коронавірусом перевищила 103 тисячі.

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