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У Британії майже вдвічі зросла кількість померлих від коронавірусу за добу

Вівторок, 21 квітня 2020, 18:25

У лікарнях Великої Британії за минулу добу від коронавірусу померли 823 людини і це майже вдвічі більше, ніж днем раніше.

Як пише "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту.

У понеділок повідомлялося про 449 померлих, у неділю влада офіційно повідомляла про 439 загиблих. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу у лікарнях зросла до 17 337.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 129 044. За останню добу виявили 4301 нових випадків і це на 300 менше, ніж напередодні.

Тест на коронавірус здали вже 535 342 британців.

Сьогодні повідомлялося, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

Нагадаємо, минулого тижня уряд країни розширив коло осіб, яких мають тестувати у першу чергу.

16 квітня Велика Британія вирішила ще на три тижні продовжити дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією. 

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