У Британії майже вдвічі зросла кількість померлих від коронавірусу за добу

У лікарнях Великої Британії за минулу добу від коронавірусу померли 823 людини і це майже вдвічі більше, ніж днем раніше.

Як пише "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту.

У понеділок повідомлялося про 449 померлих, у неділю влада офіційно повідомляла про 439 загиблих. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу у лікарнях зросла до 17 337.

As of 9am 21 April, 535,342 tests have concluded, with 18,206 tests on 20 April.



397,670 people have been tested of which 129,044 tested positive.



As of 5pm on 20 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 17,337 have sadly died. pic.twitter.com/rLnm7MWxEw